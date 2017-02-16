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الشرطة العسكرية تفرج عن لاعب الإسماعيلي بعد القبض عليه عقب مباراة الأهلي
16
فبراير
2017
03:43 AM
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كتب - محمد همام: أفرجت الشرطة العسكرية عن لاعب الإسماعيلي إسلام عبد النعيم، بعد أن تم القبض عليه عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الممتاز
وكانت الشرطة العسكرية قامت بإلقاء القبض على اللاعب، فور انتهاء مباراة الإسماعيلي والأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وبحسب مراسل |مصراوي| فإن الشرطة العسكرية أفرجت عن اللاعب، حيث ألقي القبض على عبد النعيم لقضاء فترة التجنيد.
جدير بالذكر أن إسلام عبد النعيم انتقل إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من فريق الداخلية.
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