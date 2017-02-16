.وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.. الدوري الأوروبيكراسنودار مع فنربخشة 6:00 مساء أوليمبياكو مع اوسمانلي سبور 8:00 مساء سيلتا فيجو مع شاختار دونيتسك 8:00 مساءاسترا جيورجيو مع كي آر سي جينك 8:00 مساءجينت مع توتنهام هوتسبير 8:00 مساءإي زد آلكمار مع ليون 8:00 مساء بوروسيا مونشنجلادباخ مع فيورنتينا 8:00 مساء روستوف مع سبارتا براغ 8:00 مساءلودوجوريتس رازجراد مع أف سي كوبنهاجن 8:00 مساءأتلتيك بيلباو مع أبويل نيقوسيا 10:05 مساءليجيا وارسو مع أياكس أمستردام 10:05 مساءأندرلخت مع زينيت سان بيترسبورج 10:05 مساءمانشستر يونايتد مع سانت إيتيان 10:05 مساء فياريال مع روما 10:05 مساءباوك سالونيكا مع شالكه 10:05 مساء دوري جميل السعودي للمحترفينالفتح مع التعاون 5:15 مساء الهلال مع الخليج 7:25 مساء