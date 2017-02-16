وأحرز أرسنال هدفه الوحيد عن طريق اليكسيس سانشيز في الدقيقة الـ30، بينما أحرز أهداف البايرن كلًا من آريين روبن، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، بالإضافة إلى تياجو الكانترا الذي أحرز هدفين.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السابع من الشهر المقبل على ستاد الإمارات في لندن.