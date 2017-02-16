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تعرف على ما فاتك..الأهلي والزمالك يتعثران..الريال يفوز..والبايرن يهين آرسنال
كتب - محمد همام: سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام الإسماعيلي، في قمة الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري العام، في المباراة التي أقيمت على ملعب |السويس|
وبعد تعثر الأهلي، فشل فريق نادي الزمالك في الإقتراب خطوة نحو الصدارة بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام الإنتاج الحربي، في إطار مباريات نفس الأسبوع.
وعلى الصعيد الأوروبي نجح ريال مدريد الإسباني من تحويل تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب |سنتياجو برنابيو|.
وفي نفس الدور تذوق آرسنال خسارة ثقيلة على يد بايرن ميونيخ بعدما استطاع الأخير الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الفريق البفاري |أليانز أرينا|.
ويستعرض |مصراوي| ملخصات المواجهات الأربعة:
الأهلي × الإسماعيلي
الزمالك × الإنتاج الحربي
بايرن ميونيخ × آرسنال
ريال مدريد × نابولي
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