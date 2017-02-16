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فتح الله: أنتظر الحصول على مستحقاتي من الزمالك بحلول ودية
16
فبراير
2017
00:45 AM
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أكد محمود فتح الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، والإنتاج الحربي، أنه ينتظر الحصول على مستحقاته من الزمالك، والبالغة 6 ملايين و500 ألف جنيه
وقال «فتح الله»: «أنتظر الحصول على مستحقاتي من الزمالك، وإذا أراد مسئولي القلعة البيضاء حل الأزمة بشكل ودي، فأرحب بذلك، وأنا تحت أمر النادي في حل الأمور بشكل ودي، خاصة أن جمهور الزمالك له فضل علي».يذكر أن الزمالك تلقى خطابا من اتحاد الكرة، يخطره أن المحكمة الرياضية طالبت بمنح اللاعب مستحقاته، والمقدرة بـ6 ملايين و500 ألف جنيه.
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