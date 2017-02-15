أحرز طارق طه، لاعب نادي الإنتاج الحربي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 34 من لقاء الفريقين بالجولة 18 من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت