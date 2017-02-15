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طارق طه يضيف الهدف الثاني للإنتاج في شباك الزمالك
15
فبراير
2017
20:46 PM
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أحرز طارق طه، لاعب نادي الإنتاج الحربي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 34 من لقاء الفريقين بالجولة 18 من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت
وما زالت المباراة جارية..
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