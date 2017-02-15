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الـ«فيفا» يتحمل 5 مليون من تطوير «الهدف»
15
فبراير
2017
17:46 PM
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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، التعاقد مع شركة الإنتاج الحربي لتطوير مشروع لـ«الهدف»، وتبلغ تكلفة بنائه 100 مليون جنيه
ويساهم الـ«فيفا» بمبلغ 5 ملايين دولار لتطوير المبنى وبناء مبنى جديد ليسع أعداد الموظفين، ومكان لحمام السباحة.
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