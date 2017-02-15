فشل لاعبو النادي الأهلي في فك شفرة مرمى منافسه فريق الإسماعيلي بعد مرور نصف ساعة في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز

حاول لاعبو الأهلي الوصول إلى مرمى الإسماعيلي من خلال تكثيف الضغط الهجومي في نصف ملعب الدراويش إلا أن التكتل الدفاعى للاعبي الإسماعيلي، حال دون وصول فرص خطيرة إلى مرمى محمد عواد حارس الفريق، ليستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة اللقاء.