هدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة- الأندية التي رفضت إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب، بوقف اللاعبين

وأمهل اتحاد الكرة فرصة للأندية مساء اليوم، من أجل إرسال خطابات للأندية، حتى يتم إرسالهم لمعسكر المنتخب الحالي.وكان ناديا الأهلي ووادي دجلة رفضا إرسال لاعبيهما لمعسكر المنتخب الحالي.