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سكرتير «الأفريقي للسلة»: وزير الرياضة وعد بتوفير مقر مناسب للاتحاد
15
فبراير
2017
17:46 PM
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أكد عادل طعمة، سكرتير مساعد الاتحاد الأفريقي لكرة السلة، أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وعد بتوفير مقر كبير للاتحاد خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن من المقرر أن يتضمن المقر صالة للتدريب وأماكن لإقامة الدورات التدريبية للمدربين والحكام.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يقيمه الاتحاد المصري لشرح حقيقة نقل مقر الاتحاد الأفريقي للعبة إلى ساحل العاج.
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