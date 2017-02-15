أكد عادل طعمة، سكرتير مساعد الاتحاد الأفريقي لكرة السلة، أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وعد بتوفير مقر كبير للاتحاد خلال الفترة المقبلة