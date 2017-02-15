أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة عن التشكيل النهائي للمنتخبات الوطنية مواليد 99 و2002 ومنتخب المحليين وجاءت التشكيلة الكاملة للأجهزة الفنية الثلاثة على النحو التالي:منتخب المحليين: هاني رمزي مديرا فنيا، طارق السعيد مدربا عاما، هشام عبد المنعم، وطارق السيد مدربين مساعدين، خالد مصطفى مدرب حراس مرمى

منتخب 99: حمادة صدقي مديرا فنيا، وليد عطية مدربا عاما، تامر حسن، وأسامة حسني مدربين مساعدين، إبراهيم عبد العزيز لحراس المرمى.منتخب 2002: على ماهر مديرا فنيا، حمدي حمدان مدربًا عاما، مدحت عبد الهادي، وعمر النور مدربين مساعدين، ومحمود عاشور لحراس المرمى.