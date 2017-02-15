اخبار مصر
-
رياضة
- الـ«فيفا» يتحمل 5 مليون من تطوير «الهدف»
- الأهلي يفشل في فك شفرة الإسماعيلي بعد نصف ساعة
- اتحاد الكرة يهدد بإيقاف لاعبي منتخب الشباب
- سكرتير «الأفريقي للسلة»: وزير الرياضة وعد بتوفير مقر مناسب للاتحاد
- التشكيل النهائي للأجهزة الفنية لمنتخبات 99 و2002 والمحليين
- عقوبات منتخب الشباب حال عدم إرسال قائمة بطولة أفريقيا.. اليوم
- تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي في أول 20 دقيقة
- سكرتير «الأفريقي للسلة»: مصر تدعم الاتحاد بـ1700 دولار سنويا
- ماكيدا يظهر في تدريبات الاتحاد السكندري لأول مرة
- ماكيدا يجري تعديلا طفيفا على الجهاز الطبي للاتحاد السكندري
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
التشكيل النهائي للأجهزة الفنية لمنتخبات 99 و2002 والمحليين
15
فبراير
2017
17:46 PM
بواسطة
أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة عن التشكيل النهائي للمنتخبات الوطنية مواليد 99 و2002 ومنتخب المحليين وجاءت التشكيلة الكاملة للأجهزة الفنية الثلاثة على النحو التالي:منتخب المحليين: هاني رمزي مديرا فنيا، طارق السعيد مدربا عاما، هشام عبد المنعم، وطارق السيد مدربين مساعدين، خالد مصطفى مدرب حراس مرمى
منتخب 99: حمادة صدقي مديرا فنيا، وليد عطية مدربا عاما، تامر حسن، وأسامة حسني مدربين مساعدين، إبراهيم عبد العزيز لحراس المرمى.منتخب 2002: على ماهر مديرا فنيا، حمدي حمدان مدربًا عاما، مدحت عبد الهادي، وعمر النور مدربين مساعدين، ومحمود عاشور لحراس المرمى.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع