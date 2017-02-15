شارك الأرجنتيني |ليونيل ميسي| لاعب نادي برشلونة الإسباني في تدريبات فريقه، اليوم الأربعاء، بعد تأجيل زيارته إلى القاهرة لدعم السياحة العلاجية في مصر

وظهرت علامات الحزن على الفريق الكتالوني في التدريبات بعد الخسارة الثقيلة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.ويستعد البرسا لمواجهة ليجانيس، يوم الأحد المقبل، في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.