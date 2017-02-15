اتفق مستبعدو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي والمقرر لها الثامنة مساء اليوم بالأسبوع الثامن عشر بالدوري الممتاز

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة محمد حلمي، استبعد كل من: محمد ناصف للإصابة وعلى فتحي ومحمد مسعد لعدم جاهزيتهما وعلى جبر وطارق حامد لحصولهما على راحة من التدريبات.