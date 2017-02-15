-
رياضة
- بعد الخسارة المذلة أمام سان جيرمان.. إنريكي: ليلة كارثية وأمل التأهل ضعيف
- مران قوي للمستبعدين من الأهلي أمام الإسماعيلي
- محمد حلمي يحاضر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج
- ماركا تكشف 4 أسباب وراء سقوط برشلونة أمام سان جيرمان
- «السوبر» وسيلة طارق يحيى لدراسة الزمالك
- كوليبالي: جاهز لموقعة الإسماعيلي وانتظار إشارة البدري
- التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربي بالدوري
- إنبي يطالب الزمالك بمليون جنيه من مستحقاته
- التحقيق مع مارادونا بتهمة التعدي على صديقته بمدريد
- منتخب التايكوندو يطير إلى الأقصر للمشاركة في البطولة الدولية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ناجي يكشف سبب دفاعه عن نبيه وعدم الرد على سب صالح سليم
كتب- أيمن جلبيرتو: كشف أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، السبب وراء دفاعه عن أسامة نبيه المدرب المساعد للفراعنة وعدم الرد على |سب| المايسترو صالح سليم
وكانت جماهير الأهلي قد هاجمت أسامة نبيه في ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات اثناء تكريم جهاز المنتخب قبل لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
وهتفت جماهير الأهلي ضد مدرب المنتخب على خلفية الأزمة الشهيرة بينه وبين حسام غالي قائد الأهلي في الفترة الأخيرة.
وقال ناجي في تصريحات لبرنامج |من الأخر| الإذاعي |أسامة نبيه صديق عزيز ومدرب بالجهاز الفني للمنتخب وكان يجب أن يتم توضيح الأمور للجماهير|.
وواصل |الصورة التي وصلت للجماهير عن اسامة نبيه خاطئة، والعكس هو الصحيح، هو ليس كما يتصور البعض مثير للأزمات|.
وتابع |صالح سليم اكبر من أي شخص ولا يحتاج لي لكي ادافع عنه وعن اسمه، فهو يدافع عن الجميع حتى لو ليس حيا بيننا الأن|.
واختتم تصريحاته قائلا |لدينا مشروع كبير وحلم وهو التأهل لكأس العالم، يجب على الجميع الالتفاف حول المنتخب|.
وكان ناجي قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك| موجها حديثه لنبيه: |اخى وصديقي انا اكتر حد في الدنيا يعلم انك راجل ونضيف، وبعيد كل البعد عن كل الاتهامات التي تنسب اليك واعلم ايضا كم الانتقادات التي ستطالني جراء ذلك ولكنها شهاده امام الله|
وانتقدت جماهير الأهلي من خلال الرد على ناجي في صفحته عدم التطرق لقيام جماهير الزمالك بسب الراحل صالح سليم.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)