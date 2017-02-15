ناجي يكشف سبب دفاعه عن نبيه وعدم الرد على سب صالح سليم

كتب- أيمن جلبيرتو: كشف أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، السبب وراء دفاعه عن أسامة نبيه المدرب المساعد للفراعنة وعدم الرد على |سب| المايسترو صالح سليم

وكانت جماهير الأهلي قد هاجمت أسامة نبيه في ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات اثناء تكريم جهاز المنتخب قبل لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وهتفت جماهير الأهلي ضد مدرب المنتخب على خلفية الأزمة الشهيرة بينه وبين حسام غالي قائد الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج |من الأخر| الإذاعي |أسامة نبيه صديق عزيز ومدرب بالجهاز الفني للمنتخب وكان يجب أن يتم توضيح الأمور للجماهير|.

وواصل |الصورة التي وصلت للجماهير عن اسامة نبيه خاطئة، والعكس هو الصحيح، هو ليس كما يتصور البعض مثير للأزمات|.

وتابع |صالح سليم اكبر من أي شخص ولا يحتاج لي لكي ادافع عنه وعن اسمه، فهو يدافع عن الجميع حتى لو ليس حيا بيننا الأن|.

واختتم تصريحاته قائلا |لدينا مشروع كبير وحلم وهو التأهل لكأس العالم، يجب على الجميع الالتفاف حول المنتخب|.

وكان ناجي قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك| موجها حديثه لنبيه: |اخى وصديقي انا اكتر حد في الدنيا يعلم انك راجل ونضيف، وبعيد كل البعد عن كل الاتهامات التي تنسب اليك واعلم ايضا كم الانتقادات التي ستطالني جراء ذلك ولكنها شهاده امام الله|

وانتقدت جماهير الأهلي من خلال الرد على ناجي في صفحته عدم التطرق لقيام جماهير الزمالك بسب الراحل صالح سليم.

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