-
رياضة
- ماجدة محمود: جنح كرداسة ترفض دعوى ضد وزير الرياضة لخطأ إجرائي
- «ميدو» يلغي سفر دجلة إلى «السخنة» بسبب ميسي
- ترتيب هدافي مجموعة بحري والقاهرة بالقسم الثاني
- المصري يبدأ استعداداته لـ«ايفياني» النيجيري بالكونفدرالية
- تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الإسماعيلي
- الراحة ممنوعة في الأهلي بعد الإسماعيلي استعدادا للمقاولون
- اليوم.. مستبعدو الزمالك يؤدون تدريباتهم بـ«ميت عقبة»
- ماذا قال لاعبو سان جيرمان عن الانتصار المذهل أمام برشلونة؟
- موعد والقنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأربعاء الناري.. عودة الأهلي والزمالك
- ماني يطالب ليفربول بإنهاء الدوري الإنجليزي بقوة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تشكيل الأهلي المتوقع- معلول أساسيا.. والبدري حائر في بديل السعيد
كتبت- نورهان سراج: يستعد الأهلي، لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة عصرا، على ملعب السويس، في الجولة الـ18 من الدوري العام
ويغيب عن الأهلي في مواجهة اليوم، كل من عبدالله السعيد وحسين السيد وأحمد فتحي للإجهاد، فيما تواجدت الصفقتين الجديدتين سليماني كوليبالي، وعمرو بركات للمرة الأولى في القائمة.
ويفاضل حسام البدري المدير الفني للأهلي بين الثنائي كريم نيدفيد وصالح جمعة، لتعويض غياب السعيد، الذي يغيب لأول مرة عن الفريق الأحمر في الدوري هذا الموسم، فيما استقر البدري على باقي التشكيل.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أحمد حجازي - علي معلول
خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي
وسط هجومي: وليد سليمان- كريم نيدفيد |صالح جمعة| - مؤمن زكريا
الهجوم: جونيور أجايي
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)