كتبت- نورهان سراج: يستعد الأهلي، لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة عصرا، على ملعب السويس، في الجولة الـ18 من الدوري العام

ويغيب عن الأهلي في مواجهة اليوم، كل من عبدالله السعيد وحسين السيد وأحمد فتحي للإجهاد، فيما تواجدت الصفقتين الجديدتين سليماني كوليبالي، وعمرو بركات للمرة الأولى في القائمة.

ويفاضل حسام البدري المدير الفني للأهلي بين الثنائي كريم نيدفيد وصالح جمعة، لتعويض غياب السعيد، الذي يغيب لأول مرة عن الفريق الأحمر في الدوري هذا الموسم، فيما استقر البدري على باقي التشكيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أحمد حجازي - علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي

وسط هجومي: وليد سليمان- كريم نيدفيد |صالح جمعة| - مؤمن زكريا

الهجوم: جونيور أجايي

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