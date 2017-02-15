أكد رضا عبد العال، المدير الفني السابق لفريق دمنهور أن استقالته من تدريب الفريق ترجع إلى عدم صرف مستحقات اللاعبين منذ توليه المسئولية قبل 10 مباريات

وأضاف عبد العال أنه استنفذ كل الوسائل مع مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله من أجل صرف المستحقات، لكنه لم يجد حلا فقرر الاستقالة.وكان مجلس الإدارة قرر تعيين أحمد عاشور، المدير الفني السابق لفريق كفر الشيخ مديرا فنيا للفريق الأول، وذلك عقب استقالة رضا عبد العال المدير الفني من منصبه.