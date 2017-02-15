(رويترز) - تألق أندرو ويجينز لاعب مينيسوتا تيمبرولفز لكن كليفلاند كافاليرز حقق الفوز 116-108 بعد ظهور ليبرون جيمس وكايري إيرفينج بشكل رائع في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء.

وسجل جيمس وإيرفينج 25 نقطة لكل منهما ومرر جيمس 14 كرة حاسمة ليحقق كافاليرز الانتصار بينما غاب العملاق كيفن لاف بسبب الإصابة.

وتصدر ويجينز قائمة مسجلي النقاط في اللقاء برصيد 41 نقطة كما أضاف زميله كارل-أنطوني تاونز 26 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.

وعاد جيمس خطوة واحدة إلى الخلف ثم سجل رمية ثلاثية ناجحة وأضاف ديريك وليامز لاعب تيمبرولفز السابق رمية من مدى قريب ليتقدم كافاليرز 114-106 قبل دقيقة واحدة و39 ثانية على النهاية.

وفي لقاء آخر سجل جيمي بوتلر 19 نقطة منها سبع رميات حرة في أقل من آخر دقيقتين ليصمد شيكاجو بولز أمام انتفاضة متأخرة لتورونتو رابتورز ويتمكن من الفوز بنتيجة 105-94.

وشارك بوتلر لمدة 38 دقيقة وسجل 15 من 19 رمية حرة ليوقف بولز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وأضاف زميله دوج مكديرموت 20 نقطة.

وسجل كايل لوري 22 نقطة وأضاف ديمار ديروزان 18 نقطة لتورونتو.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)