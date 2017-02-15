يستقبل نادي بايرن ميونيخ الألماني على ملعبه آليانز آرينا ضيفه أرسنال الإنجليزي في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة

ويبحث الفريق البافاري بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مواصلة تفوقه على الفريق الإنجليزي؛ حيث أقصاه في ثلاث مناسبات سابقة أعوام 2005 و2013 و2014.ويفقد بايرن خدمات الثنائي فرانك ريبيري وجيروم بواتينج بسبب الإصابة.وفي المقابل يسعى أرسنال بقيادة الفرنسي أرسين فينجر لتحقيق نتيجة إيجابية وكسر عقدة البايرن في دوري أبطال أوروبا.ويبحث محمد النني لاعب وسط منتخبنا الوطني للمشاركة في اللقاء بعد عودته من المشاركة مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.