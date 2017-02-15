اخبار مصر
-
رياضة
- رغم تألق ويجينز.. جيمس يقود كافاليرز للفوز على تيمبرولفز
- بايرن ميونيخ في مواجهة قوية اليوم أمام أرسنال بدوري الأبطال
- الشرقية يخوض اليوم تدريباته استعدادا لانبي دون راحة
- ريـال مدريد يستقبل نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا
- دورتموند يتحسر على إهدار الفرص بعد الخسارة أمام بنفيكا
- منتخب 97 يتدرب في أحدث الملاعب الفرعية باستاد القاهرة
- أشرف خضر يتوقع تشكيل الإسماعيلي أمام النادي الأهلي
- ألتراس الإسماعيلي يرحب بالنادي المصري على أراضيه
- منتخب 97 يدخل اليوم معسكره الأخير استعدادا لأمم أفريقيا
- الزمالك اليوم في مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بايرن ميونيخ في مواجهة قوية اليوم أمام أرسنال بدوري الأبطال
15
فبراير
2017
07:45 AM
بواسطة
يستقبل نادي بايرن ميونيخ الألماني على ملعبه آليانز آرينا ضيفه أرسنال الإنجليزي في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة
ويبحث الفريق البافاري بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مواصلة تفوقه على الفريق الإنجليزي؛ حيث أقصاه في ثلاث مناسبات سابقة أعوام 2005 و2013 و2014.ويفقد بايرن خدمات الثنائي فرانك ريبيري وجيروم بواتينج بسبب الإصابة.وفي المقابل يسعى أرسنال بقيادة الفرنسي أرسين فينجر لتحقيق نتيجة إيجابية وكسر عقدة البايرن في دوري أبطال أوروبا.ويبحث محمد النني لاعب وسط منتخبنا الوطني للمشاركة في اللقاء بعد عودته من المشاركة مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع