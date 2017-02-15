يخوض فريق الشرقية بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق تدريباته في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، دون راحة بملعب المنطقة المركزية بالعباسية استعدادا لمواجهة إنبي السبت المقبل في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا أمام سموحة مرانا استشفائيا، بينما يخوض الاحتياطيون والمستبعدون مرانا عاديا.وكان الشرقية خسر أمام سموحة 0-2 أمس الثلاثاء في الجولة 18 من الدوري.