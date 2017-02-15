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ريـال مدريد يستقبل نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا
15
فبراير
2017
06:44 AM
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يلتقي ريـال مدريد الإسباني في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ضيفه نادي نابولي الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد
ويدخل النادي الملكي حامل لقب البطولة بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان وعينه على تحقيق الفوز وحسم تأهله قبل لقاء الإياب الذي يقام بملعب سان باولو بإيطاليا في مارس المقبل.وفي المقابل يدخل نابولي المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة تساعده في التأهل لدور الثمانية من البطولة.ويساند نابولي خلال اللقاء 10 آلاف مشجع بينهم نجمه السابق الأرجنتيني دييجو مارادونا في العاصمة الإسبانية في أول مواجهة أمام ريـال منذ 1987.
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