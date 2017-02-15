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دورتموند يتحسر على إهدار الفرص بعد الخسارة أمام بنفيكا
لشبونة (رويترز) - اكتفى بروسيا دورتموند بالتحسر على إهدار العديد من الفرص السهلة بعد الخسارة 1-صفر أمام بنفيكا في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وتسابق لاعبو الفريق الألماني في إهدار الفرص وأضاع الهداف بيير إيمريك أوباميانج انفرادين بمرمى الحارس إيدرسون الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من المهاجم الجابوني قبل مرور ساعة من اللعب.
ولن يكون أمام دورتموند - الذي أحرز 21 هدفا في دور المجموعات - سوى لوم نفسه بعدما خسر بهدف سجله كوستاس ميتروغلو في الدقيقة 48 لكن أندريه شورله لاعب دورتموند أكد أن بوسع فريقه التعويض في لقاء الإياب في الثامن من مارس آذار.
وقال شورله الذي شارك كبديل لأوبامييانج "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل خاصة في الشوط الأول سنحت لنا الفرص الأكثر. كان ينبغي أن نحقق الفوز خاصة مع حصولنا على ركلة جزاء."
وأضاف "يتبقى مباراة إياب وسنظهر أننا كنا بوضوح الطرف الأفضل وسنتأهل. اقتربنا تماما من المرمى ولم تكن الأمور على ما يرام. تحدث مثل هذه الأمور."
ونفذ أوباميانج ركلة الجزاء في الدقيقة 58 بعدما ظهر بشكل متواضع حتى هذا الوقت من اللقاء وذهبت الكرة مباشرة إلى إيدرسون.
وقال توماس توخيل مدرب دورتموند "أوباميانج ليس جاهزا تماما بعد المشاركة في كأس الأمم الافريقية ولغة جسده لم تكن تشير إلى أن بوسعه الظهور بشكل أفضل بعد ركلة الجزاء."
واستضافت الجابون كأس الأمم بين 14 يناير كانون الثاني والخامس من فبراير شباط وخرج أصحاب الأرض من دور المجموعات.
وقال توخيل "قدمنا مباراة رائعة واهتزت شباكنا من أول تسديدة للمنافس في الشوط الثاني. لعبنا بشكل جيد جدا. لم يكن من الممكن أن نفعل المزيد باستثناء استغلال هذه الفرص الذهبية."
وأضاف "هذه نتيجة صعبة جدا لكني فخور جدا بطريقة لعبنا. رغم أني أشعر بإحباط كبير فإني فخور جدا بطريقة تقديمنا لأنفسنا."
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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