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منتخب 97 يتدرب في أحدث الملاعب الفرعية باستاد القاهرة
15
فبراير
2017
05:45 AM
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كشف عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 97، أن الفريق سيخوض تدريباته غدًا الأربعاء، في افتتاح معسكره المغلق استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بزامبيا، على أحدث الملاعب الفرعية التي تم افتتاحها مؤخرًا باستاد القاهرة، ليكون أول فريق مصري يتدرب على الملعب الجديد
وقال محفوظ: |إن الملعب الفرعي الجديد باستاد القاهرة أرضيته من العشب الطبيعي، وتم افتتاحه مؤخرًا ليكون في خدمة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة التي تشهد تكوين منتخبات 99 و2002 ومنتخب المحليين|. وأضاف: |أن الملعب الجديد نال إعجاب الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال، وأبدوا سعادة كبيرة بإقامة تدريبات الفريق عليه بما يحفظ سلامة اللاعبين من التعرض للإصابة ويساعد الجهاز الفني على تنفيذ الجمل التكتيكية التي يرغب في تحفيظها للاعبين|.
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