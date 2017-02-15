كشف عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 97، أن الفريق سيخوض تدريباته غدًا الأربعاء، في افتتاح معسكره المغلق استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بزامبيا، على أحدث الملاعب الفرعية التي تم افتتاحها مؤخرًا باستاد القاهرة، ليكون أول فريق مصري يتدرب على الملعب الجديد