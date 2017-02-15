توقع أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي خلال لقائه مع برنامج الحريف على قناة dmc sports تشكيل الفريق الأول في مباراته اليوم أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها في الخامسة عصرًا على ستاد السويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز