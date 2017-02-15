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منتخب 97 يدخل اليوم معسكره الأخير استعدادا لأمم أفريقيا
يدخل اليوم الأربعاء منتخب مصر للشباب، مواليد 97 بقيادة معتمد جمال، معسكره الأخير، بأحد فنادق القوات المسلحة بمصر الجديدة، في ختام استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها زامبيا في الفترة من 26 فبراير إلى 12 مارس المقبلين
كان الجهاز الفني لمنتخب الشباب أعلن أمس الثلاثاء قائمة بأسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، الذي يتخلله إقامة مباراة ودية الإثنين المقبل أمام نظيره الكينب باستاد القاهرة في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى زامبيا لخوض منافسات الأمم الأفريقية، على أن يخوض الفريق تدريباته اليوم باستاد القاهرة الدولي.وضمت القائمة 25 لاعبًا، وهم: «محمد عصام الغندور، وكريم نيدفيد، وأكرم توفيق، وأحمد حمدي، وأحمد رمضان (الأهلي)، وعمر وائل رضوان (الشرقية)، ومصطفى محمود (الجيش)، وعمر رجب، وأحمد فتوح (الزمالك)، وأحمد هاني، وعلي حسين (الإسماعيلي)، وعمرو السعداوي، ومصطفى فرماوي (طنطا)، وناصر ماهر وأسامة جلال، ومحمد عبد السلام، وأحمد مصطفى (بتروجت)، ومحمود مرعي، وعمر مرموش (وادي دجلة)، ومحمد صادق (القناة)، ومحمود سامي، ومصطفى محمد، وعمر محمد رجب (الداخلية)، وخليل حجي (زيورخ السويسري)، وزياد تيسير بدوي (المصري)».ومن المقرر أن يستبعد الجهاز الفني في نهاية المعسكر 4 لاعبين من القائمة، قبل السفر إلى زامبيا؛ حيث تنص لائحة الكاف على قيد 21 لاعبًا فقط بالقائمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية للشباب.
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