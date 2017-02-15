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الزمالك اليوم في مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر بالدوري الممتاز
ويدخل لاعبو الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.محمد حلمي، المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية وطالبهم بإغلاق ملف مباراة السوبر المصري بعد التتويج باللقب على حساب الأهلي، وطالب المدير الفني لاعبي الزمالك بضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، والتي تقام على ملعب بتروسبورت.ويغيب محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق، عن المشاركة في مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الإنتاج الحربي بعدما اشتكى من الإصابة بكدمة قوية في القدم اليسرى.
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