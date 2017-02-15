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لويس إنريكي: أتحمل مسئولية خسارة برشلونة أمام سان جيرمان
15
فبراير
2017
00:45 AM
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أكد لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة، أنه يتحمل مسئولية خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة
وقال إنريكي في تصريحاته عقب اللقاء: |أنا من يتحمل الخسارة الليلة، النتيجة تعكس ما جرى خلال المباراة|.وأضاف: |إنها ليلة كارثية لنا، خصمنا كان أفضل منا، ولا يمكن قول أكثر من هذا|.
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