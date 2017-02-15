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بوسكيتس بعد رباعية سان جيرمان: ليلة كارثية على برشلونة
15
فبراير
2017
00:45 AM
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عبر سيرجو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسباني عن حزنه بعد النتيجة الكبيرة التي خسر بها فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا
وقال بوسكيتس عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب بارك دي برانس: |الليلة كارثية لبرشلونة، لم نكن في الملعب، وقد كانوا أفضل منا في كل شيء|.وأضاف: |لم نكن في مستوانا الليلة، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في لقاء الإياب، وسنرى ما الذي سيحدث|.
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