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فرج عامر يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة دويدار
14
فبراير
2017
14:15 PM
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كتب- طارق طلعت: كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفاصيل جديدة قد تُهدد إنتقال أحمد دويدار إلى صفوف نادي الأهلي
أنباء ظهرت خلال الساعات الماضية تؤكد اتفاق اللاعب مع إدارة النادي الأهلي من أجل الإنضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.
دويدار رحل عن صفوف الزمالك في انتقالات الشتاء وانضم لصفوف سموحة لمدة ستة شهور.
وقال فرج عامر رئيس سموحة من خلال تصريحات لبرنامج الكورة في ملعبك والذي يقدمه الإعلامي الغندور إن يملك معلومة بأن دويدار وقع لصفوف كاظمة الكويتي.
وأضاف :| علمت بتوقيع دويدار لكاظمة الكويتي وأنه حصل على مقدم عقدة 25 ألف دولار وأنه هناك شرط إذا لم يتم الاتفاق سيدفع مبلغ 50 ألف دولار.|
واختتم أن دويدار مدافع كبير وسيكون مكسب لأي فريق ينضم إليه.
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