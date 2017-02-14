كتبت- نورهان سراج: أعلن فرانز شتراكا المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، والتي شهدت تواجد الصفقات الجديدة للدراويش

ويلتقي الدروايش مع الأهلي الأربعاء المقبل، في الخامسة مساء، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد الخماسي الجديد وهم الغاني ريتشار، والكولومبي كالدريون، والثلاثي المصري محمد هشام وإسلام عبد النعيم ونادر رمضان.

كما شهدت استبعاد كل من محمد أبو المجد |بوشا| وكريم بامبو وشريف عبد الفضيل ومحمود حمد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد ، محمد مجدي .

خط الدفاع : محمود متولي ، ريتشارد بافور ، باهر المحمدي ، محمد عادل جمعة ، بهاء مجدي ، محمد هاشم .

خط الوسط : محمد فتحي ، حسني عبدربه ، إبراهيم حسن ، إسلام عبد النعيم ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، نادر رمضان .

خط الهجوم : كالديرون ، شكري نجيب ، أحمد الصعيدي .

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