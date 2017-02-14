بالصور- بعد استضافة نجوم الزمالك.. متابعون يسخرون من وائل الإبراشي

القاهرة- مصراوي: أثارت حلقة |العاشرة مساء| للإعلامي وائل الإبراشي مع نجوم الزمالك المتوجون بكأس السوبر على حساب الأهلي، حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك وتويتر|

واستضاف الإبراشي عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء أمس الثلاثاء، ببرنامجه المذاع على قناة |دريم |، وذلك بعد تتويج الفريق بكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخ الزمالك على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وعقب إنتهاء الحلقة انهالت الجماهير التي تابعت الحلقة، بالسخرية من طريقة الحوار، والذي أداره وائل الإبراشي.

وجاءت أغلب التعليقات ساخرة من الإبراشي، حيث قال أحد المتابعين:| وائل الابراشى بيقول لجنش انت بتبص لعين اللاعب ولا للكرة ولا ايه جنش قاله انا بشفيهم على الهادى بلبسهم الكارفته واطلعهم عالمسرح .. مسخرة (على حد تعبيره) |.

وأضاف آخر:| البلد كلها بتتكلم على الفلانتاين وانا بشوف وائل الإبراشي و مرتضي منصور|.

وأكمل :| وائل الإبراشي مستضيف لاعيبة الزمالك عشان الاحتفال بالسوبر مرتضي عمل مداخله 10 دقايق بيكلم عن مصر والسياسه ، المجانين في نعيم والله|.

كما علق أخر :|وائل الإبراشي ناقص يسألهم كرة القدم دي مدورة ولا مربعة|.

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