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قائمة الأهلي- الصفقات الجديدة تظهر أمام الإسماعيلي
14
فبراير
2017
14:15 PM
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كتب- علي البهجي: أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في لقاء مقرر له مساء غدا الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة ال 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز
وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجديد عمرو بركات وسليماني كوليبالي، لاعبا الأهلي الجديدان.
واستبعد حسام البدري، المدير الفني للأهلي،
وجاءت القائمة على النجو التالي.
حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد نجيب، سعد سمير، صبري رحيل، محمد هاني، علي معلول.
خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، عمرو بركات، وأكرم توفيق،
خط الهجوم: عماد متعب،جونيور أجاي، عمرو جمال، كوليبالي.
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