كتب- علي البهجي يخرج فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء غد الأربعاء، لمواجهة الإسماعيلي على ملعب السويس، وهو على قمة تدريب الدوري برصد 45 نطقة، ويطمح في الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه مصر المقاصة والزمالك

ويدخل الأهلي هذه المباراة الهامة ولديه العديد من الغيابات في جميع الخطوط، بسبب الإصابة أو الإجهاد من ضغط المباريات.

ولعل أبرز الغائبين عن صفوف الأهلي أمام الإسماعيلي سيكون رامي ربيعة، في الدفاع، وباسم علي، الظهير الأيمن، وعمرو السولية، في خط الوسط، وثنائي خط الهجوم عبد الله السعيد ومروان محسن.

عبد السعيد

واصل عبد السعيد، لاعب الفريق، غيابه عن المران الجماعي للأهلي، لكنه أدى تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق.

ويعاني السعيد من الإجهاد العضلي وتحديداً في العضلة الخلفية، بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر بأمم أفريقيا الأخيرة بالجابون.

وبغياب السعيد للمرة الثالثة على التوالي، تاكد بشكل كبير غيابه عن مباراة الإسماعيلي غد.

رامي ربيعة

لن يشارك رامي ربيعة، مدافع الفريق، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، بعدما أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في الرمال على هامش مران الفريق الاثنين الماضي.

وقام ربيعة بأداء تدريبات الجري وبعض الفقرات البدنية في الجزء المجهز بالرمال بملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل.

ويعاني ربيعة من جزع في الرباط الخارجي للركبة أبعده عن المباريات في الفترة الماضية.

باسم علي

خضع باسم علي، الظهير الأيمن للفريق لأشعة الأحد الماضي، تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وكان باسم علي قد غاب عن مباراة السوبر أمام الزمالك؛ بسبب معاناته من إجهاد عام، ويخوض اللاعب برنامج تأهيل؛ لتجهيزه للمباريات.

واكتفى اللاعب بتدريب تأهيلي بدني تحت إشراف الكابتن طارق عبدالعزيز، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

مروان محسن

يخضع مروان محسن لجلسات علاج طبيعي تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

وتعرض مروان محسن للإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

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