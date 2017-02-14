يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، نظيره النصر للتعدين في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الممتاز

ويخوض إنبي بقيادة طارق العشري، المدير الفني مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية بعد صعوده لدور الثمانية ببطولة كأس مصر، ويسعى بالطبع لاستغلال هذا بتحقيق الفوز اليوم لتعديل وضعه بجدول الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.أما فريق النصر للتعدين فوضعه يرثى له باحتلاله المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط والفوز يمثل خطوة هامة له للهروب من شبح الهبوط.