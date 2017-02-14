بدأ الموسم الجديد بشكل متميز إلا أن سوء النتائج والأداء كان الفيصل في رغبة إدارة النادي السكندرى في إنهاء علاقتها به بعد الخروج من الكأس وقبل انطلاق مواجهة المقاولون العرب.أعلن مختار مختار استقالته قبل مواجهته أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري. مشوار مختارتولى مختار مختار مهام القيادة الفنية لزعيم الثغر في 8 فبراير 2016 خلفا للبرتغالي ليونيل بونتيس وأكد المدير الفنى للاتحاد على رغبته في تكرار سيناريو إنقاذ الفريق كما فعل من قبل توليه قيادة المصري البورسعيدي.مشوار مختاربدأ مع زعيم الثغر بتسريح عدد من اللاعبين ومنهم الجامبي إليو داربو لاعب الفريق السابق وموافقته على حصوله على إجازة مفتوحة في ظل عدم اعتماد الفريق على جهوده، كما وافق على رحيل الزامبي باتريك نجوما الذي انتهت علاقته بالنادي بالتزامن مع توليه قيادة الفريق، كما وافق على رحيل كريم المانش عقب إصابته بقطع بالرباط الصليبى وتسريح أحمد ناصر بعد أزمته مع النادي وتصريحاته المعادية، فيما أنهى علاقة النادي بعدد من اللاعبين الخارجين من حساباته ومنهم هيرمان كواو ومحمد شعراوى.إنسانية مختارحرص مختار مختار على الاحتفال مع مسئولى الاتحاد السكندري بتسلم أرض النادي الجديد بمنطقة الغابة الترفيهية بسموحة، ولبى رغبة شادى الشيمى أحد مشجعى النادي في مشاهدة ورؤية لاعبي الاتحاد وذلك بعد إصابته بحادث قطار، كما لبى مختار مختار رغبة عدد من الأطفال من ذوى الإعاقة على التقاط الصور التذكارية معه وترك أحد تدريبات الفريق لتلبية مطالب الأطفال. تعاقدات جديدة تعاقد مختار مختار مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري يأتى على رأسهم كابونجو كاسونجو وحازم إمام ومحمد سالم وخالد قمر ونور السيد وعدد آخر من اللاعبين قدموا مستوى متواضع وفقا لنتائج الفريق حتى حينه باستثناء الهداف الكونغولى. كابونجو كاسونجو المهاجم الكونغولى الوحيد الذي اعتمد عليه كاسونجو الموسم الحالى، فيما تعاقد لنادي مع كلاوتس تشاما بناءً على رغبته الفنية إلا أن اللاعب طالب الجهاز الفنى وإدارة النادي بالرحيل، فضلا عن الموافقة على التعاقد مع السنغالي سيسوكو إلا أنه بعد التعاقد معه أكد لإدارة النادي تواضع مستوى اللاعب.طلب مختار مختار إدارة ناديه الموافقة على خوض معسكر بلبنان لتجهيز لاعبيه استعدادًا للدوري إلا أن التجنيد حرم لاعبى الفريق من السفر وتم إلغاء المعسكر ليتم استبداله بمعسكر سكندري.كاسونجو وقمروافق مختار مختار على رحيل يوسف أوباما لاعب الفريق السابق لصفوف الزمالك بعد أن انتهت إعارته لزعيم الثغر فيما تمسك مختار بوجود الكونغولى كابونجو كاسونجو على رأس مهاجميه وعدم التفريط فيه لأندية الزمالك ومن قبلهم بنى ياس الإماراتى والمريخ السودانى، ورفض مختار ضغوط الزمالك للحصول على خالد قمر، مهاجم الاتحاد.قرارات تأديبية رفض مختار مختار عقاب عاشور الأدهم لاعب وسط الفريق عقب اشتباكه مع لاعبى الإسماعيلى بمواجهة الفريقين بالدور الثانى الموسم الماضي.عاقب مختار مختار يوسف أوباما بخصم جزء من مستحقاته المالية عقب واقعة ترك الملعب لعدم نجاحه في إحراز هدف من ضربة جزاء لزعيم الثغر خلال مواجهة غزل المحلة.دخل مختار مختار في صدام واحد مع حازم إمام لاعب الفريق، وذلك بعد أن تطاول عليه اللاعب في أحد التدريبات ليقوم المدير الفنى بطرده على الفور.الاستقالة الأولىوافق مختار مختار على رحيل عاشور الأدهم لصفوف المريخ السودانى بعد تأكيده وجود البديل الكفء الذي يستطيع تعويض رحيل الأدهم إلا أن الفريق سقط في بحر النتائج المخيبة للآمال.تقدم مختار مختار باستقالته عقب خسارة الفريق أمام الشرقية وتم التمسك بالمدير الفنى بناءً على مكالمة الدكتور محمود مشالي، رئيس النادي.الخروج من الكأس خاض مختار مختار معسكرا تدريبيا بالسودان خلال فترة توقف الدوري خاض من خلها 3 مواجهات ودية أمام المريخ السودانى وأهلي شندى، كما عاد ليدخل معسكر آخر بالإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة إنبي بالكأس التي خسرها الفريق بثلاثية.