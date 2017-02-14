يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى معسكرًا مغلقًا، اليوم، فى السويس استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، الخامسة مساء غد الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة 18 من منافسات الدوري العام

ويعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لموقعة الدراويش، عقب انتهاء مران الفريق الذي ينطلق في الحادية عشرة صباحًا على ملعب التتش بالجزيرة.يذكر أن لاعبي الأهلي يتناولون وجبة الغداء في مطعم النادي، عقب انتهاء المران ويتوجهون بعدها إلى معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الأول الأحد، عقب العودة من الإمارات بعد خوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتى خسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 1-3.