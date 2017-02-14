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مواجهة نارية اليوم بين سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
يحل برشلونة الإسباني ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا
ويبحث النادي الكتالوني بقيادة المدير الفني لويس إنريكي عن تحقيق الفوز ووضع قدم في دور الثمانية للبطولة خاصة في ظل حالة اللاعبين المعنوية المرتفعة بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بسداسية بالدوري.ويعول النادي الكتالوني على قوة خط الهجوم بقيادة الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ولويس سواريز من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة بملعب كامب نو.وفي المقابل يدخل سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي اللقاء بقيادة المدير الفني أوناي إيمري وعينه على تسجيل أكبر عدد من الأهداف خاصة وأنه يدرك صعوبة لقاء العودة بإسبانيا.وتحلم جماهير النادي الباريسي بأن يكون الثلاثي الهجومي دي ماريا وكافاني وباستوري في حالتهم خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز بالمباراة.
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