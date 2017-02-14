ومن المقرر أن تضم قائمة المعسكر 26 لاعبًا تحسبًا لإصابة أي لاعب، على أن يتم تصفية العدد إلى 21 لاعبًا، الذين يتم اصطحابهم للمشاركة في أمم أفريقيا بزامبيا وفقًا للائحة الكاف.يذكر أن منتخب الشباب يتوجه إلى زامبيا يوم 22 فبراير الجاري؛ للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، على أن يستهل مبارياته في البطولة يوم 26 فبراير أمام مالي، ثم يواجه زامبيا بالجولة الثانية، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة غينيا بالجولة الثالثة.