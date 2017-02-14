يستقبل نادي بنفيكا البرتغالي ضيفه فريق بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة

ويبحث نادي بنفيكا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف من أجل الاقتراب من التأهل للدور التالي من البطولة.وفي المقابل يسعى دورتموند بقيادة المدير الفني توماس توخيل لمواصلة عروضه القوية في دوري الأبطال، وتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه لتسهيل مهمة التأهل قبل لقاء الإياب.