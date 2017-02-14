يستضيف اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلي لكرة القدم تحت 17 سنة مواليد 1999، نظيره الأهلي بملعب جامعة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفية النهائية لدوري الجمهورية للناشئين في الموسم الجاري

كما يلتقي المقاولون العرب مع الداخلية، وإنبي مع وادي دجلة، بينما تختتم مباريات الجولة بمواجهة الزمالك مع المصري غدًا الأربعاء، بملعب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.وكانت مواجهات الجولة الثانية أسفرت عن فوز وادي دجلة على الداخلية 2-1، والأهلي على المقاولون العرب 1-0، وتعادل الزمالك مع إنبي 1-1، والإسماعيلي مع المصري 0-0.