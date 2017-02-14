يخضع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي أخير على هامش مران فريقه ظهر اليوم الثلاثاء؛ لحسم موقفه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة الإسماعيلي

ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي غد الأربعاء في الخامسة مساء على ملعب السويس، في إطار منافسات الجولة 18 من مباريات الدوري العام.ويعاني فتحي من الشد في العضلة الخلفية وكدمة في أنكل القدم غاب على إثرها عن تدريبات فريقه الجماعية منذ مباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة الماضي، والتي فشل اللاعب في استكمالها بسبب الإصابة حيث تنخفض أسهم اللاعب في التواجد بالحسابات الفنية للقاء الإسماعيلي غدًا بسبب الإصابة.