يغادر الحكم الدولي المصري جهاد جريشة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، القاهرة في طريقه إلى العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج؛ لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع فريقي صن داونز الجنوب أفريقي بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق مازيمبي الكونغولي بطل الكونفدرالية، والتي تقام في السابعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة

ويلتقي جريشة في جنوب أفريقيا طاقمه الدولي المعاون، المكون من رضوان عشيق المساعد الأول والسوداني وليد أحمد المساعد الثاني، والتونسي يوسف السرايري حكم رابع.يذكر أن الدولي المصري جهاد جريشة مرشح بقوة مع طاقمه المعاون للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم التي تقام في روسيا العام المقبل، بعد تألقهم بشدة في إدارة جميع المباريات الكبرى التي أسندت إليهم خلال العامين الماضيين.