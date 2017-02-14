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الشناوي: لا أخشى المباريات الكبيرة
كتب- عمر قورة: عبَّر أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي الزمالك، عن اندهاشه من انتقادات البعض حول رهبته من المباريات الكبيرة
وكان الشناوي تعرض لإصابة في مباراة مالي بافتتاح كأس الأمم، أبعدته عن المشاركة طوال مشوار الفراعنة حتى المباراة النهائية.
وتساءل الشناوي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج |الحريف| عبر قناة |DMC Spotrs| صباح الثلاثاء: |كيف أخشى المباريات الكبيرة وأنا شاركت مع الزمالك في جميع مبارياته الإفريقية، وساهمت في وصوله لنهائي دوري الأبطال؟|
وتابع: |لا صحة لما تردد عن شكوتي من الإصابة أثناء الإحماء قبل مباراة مالي، كل ما في الأمر أنني تعرضت لمزق في العضلة الخلفية، في لقطة إنقاذي للكرة، والتي اعتبرها من أفضل التصديات في مسيرتي|.
وأضاف: |ردد البعض أن إصابتي تعرضت لها من قبل مع منتخب مصر أمام المنتخب السنغالي، وأنني أحتاج إلى طبيب نفسي وما إلى ذلك، لكنني أعرف قيمة نفسي بشكل جيد|.
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