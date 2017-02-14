كتب- علي البهجي: اعترف محمود عبد الرحيم |جنش| حارس مرمى نادي الزمالك، الثنائي محمد عبد المنصف وعبد الواحد السيد، حارسا الفريق الأبيض في وقت سابق، كان لهما الفضل الأول في حبه لشغل مركز حراسة المرمى

وقال |جنش| في تصريحات لبرنامج |العاشرة مساءً|:| عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف شكلا عنصرا رئيسيا في إهتمامي باللعب في هذا المركز|.

وأضاف:| اعتبر ثنائي حراسة المرمى بنادي الزمالك مثلي الأعلي، وأسعى دائما لأكون مثلهم في المستقبل|.

وأوضح أنه حبه لعبد الواحد السيد وعبد المنصف لا ينفى مكانة عصام الحضري، حارس وادي دجلة ومنتخب مصر، باعتبارة أفضل حارس في تاريخ مصر.

وأشار |جنش| أن يعتبر الحضري قدوته، بعدما صنع لنفسه تاريخا، بتمثيله منتخب مصر في سن الـ 44 خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون.

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