كتب- عمر قورة: حل لاعبو نادي الزمالك ضيوفًا على برنامج |العاشرة مساءً| عبر قناة |دريم 2| صباح الثلاثاء، احتفالا بالتتويج بلقب السوبر

وكان الزمالك فاز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، مساء الجمعة الماضي بالإمارات.

ويرصد مصراوي ما قاله اللاعبين في التقرير التالي:

محمود عبد الرحيم |جنش|

كشف محمود جنش، حارس مرمى الفريق، طريقته في صد ركلات الترجيح مؤكدًا أنه ينتظر أن يسدد اللاعب الكرة حتى يعرف اتجاه الكرة، قبل أن يطير عليها لإبعادها عن مرماه.

وأضاف: |دائمًا أثير مناوشات بيني وبين الذي ينفذ ركلة الجزاء، وهو ما حدث مع صديقي مؤمن زكريا في الركلة الأولى، لكن اللاعب الصعب بالنسبة لي هو من يركز عينيه على الأرض|.

وتابع: |وأشار عريس السوبر إلى أنه يلعب على وتر العامل النفسي للمنافس الذي يسدد ركلة الجزاء بنسبة 80%|.

محمود حمدي

قال محمود حمدي مدافع الزمالك إن لقب |الونش| تم إطلاقه منذ أن كان لاعبًا في صفوف طلائع الجيش، حيث شبهه النجوم الكبار للفريق بالونش بسبب التحاماته الهوائية.

وأضاف: |عادةً يتسم المسّاك أو قلب الدفاع بالالتحامات القوية ضد المهاجمين، والجدية في الأداء|.

محمود عبدالعاطي

قال لاعب وسط الزمالك إن لقب |دونجا|أطلقه عليه رئيس نادي تارجوفيشته البلغاري، حيث أن طريقة لعبه وشكله يشبهان كارلوس دونجا، اللاعب البرازيلي والمدير الفني السابق للسيليساو.

بدأ دونجا مسيرته مع الإسماعيلي، قبل أن يلعب في صفوف نجوم المستقبل في دوري بيبسي للمدارس سبعة أعوام، ليحترف في نادي تارجوفيشته، قبل العودة إلى مصر من بوابة المقاصة، ومنها لنادي الزمالك.

محمد ناصف

سرد محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق الأبيض مسيرته الرياضية، حيث بدأ اللعب مع ناشئي الأهلي لمدة سبعة أعوام، وقرر الرحيل لوجود الأنجولي جيلبرتو وسيد معوض، قبل التعاقد مع طارق السعيد، في نفس مركزه.

عرف ناصف أنه لن يجد فرصة اللعب مع الأهلي في الفريق الأول، لينتقل إلى إنبي مع المدير الفني أنور سلامة وقتها، ليقضي سبعة أعوام بالفريق البترولي، قبل أن يحصل الزمالك على خدماته.

يقول محمد ناصف: |كنت أهلاوي منذ طفولتي، ولكن عندما انتقلت للزمالك تحولت ألواني إلى الأبيض، وأصبحت زملكاويًا من كل قلبي|.

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