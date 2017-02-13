أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي توصله لاتفاق مع الأسبانى خوان كارلوس ماكيدا لتولى قيادة الفريق خلفا لمختار مختار

وأعلن مختار مختار المدير الفنى للاتحاد السكندري استقالته على الهواء قبل مواجهة المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.