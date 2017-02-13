فاز اليوم الإثنين، فريق سموحة لكرة القدم تحت 16 سنة مواليد 2000، على نظيره الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريق السكندري ضمن مؤجلات الجولة الـ11 لبطولة دوري الجمهورية للناشئين في الموسم الجاري