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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي
13
فبراير
2017
21:45 PM
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استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه المنتظر؛ لمواجهة الإسماعيلي، بعد غد الأربعاء، في الجولة 18 من منافسات الدوري العام
وأوضح مصدر داخل الجهاز الفني: إن البدري يميل حتى الآن للاعتماد على شريف إكرامي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد هاني وسعد سمير وأحمد حجازي وحسين السيد، وفي متوسط الميدان الثنائي حسام غالي وحسام عاشور، وفي الأمام وليد سليمان وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا وجونيور آجاي.وأوضح أن مران الفريق غدا الختامي، قبل السفر إلى السويس، يحسم الأمور بشكل نهائي. يذكر أن الأهلي يواجه الإسماعيلي في الخامسة مساء بعد غد الأربعاء، في الجولة 18 من منافسات الدوري العام، على ملعب السويس.
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