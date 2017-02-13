أضاف كوليبالي في حواره مع فيتو أن الزمالك فاز بالسوبر المصري بضربة حظ استنادا إلى ركلات الترجيح التي تعتمد في النهاية على مساندة الحظ فقط. وأوضح أن فريقه كان يستحق الفوز بالسوبر وأنه كان جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو ولكنه في النهاية يحترم رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. لمطالعة الحوار كاملا اضغط هنا