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«وادي دجلة» يتعادل سلبيا أمام بتروجت
13
فبراير
2017
18:45 PM
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انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة أمام بتروجت، بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز
وشهد الشوط سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على مجريات اللعب، واستطاع كل منهما أن يهدد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطر.
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