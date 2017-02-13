انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة أمام بتروجت، بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز