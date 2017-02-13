الزمالك يطبق اللائحة على محمد مسعد لانقطاعه عن التدريبات

قرر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة، رفع العقوبة المغلظة على محمد مسعد لاعب وسط الفريق الأبيض مع الاكتفاء بتطبيق لائحة العقوبات فقط

يذكر أن الزمالك قرر معاقبة اللاعب بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية وتقرر خصم ٢٠٠ ألف جنيه من مستحقاته.